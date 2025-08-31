incendiu puternic într-o gospodărie din vărd. un șopron și un coteț au ars / foto

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, în localitatea Vărd din județul Sibiu. Două anexe gospodărești au luat foc.

Pompierii militari ai Stației de Pompieri Agnita au intervenit de urgență în localitatea Vărd pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două anexe gospodărești. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

„La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat la două anexe gospodărești (șopron și coteț) pe o suprafață de aproximativ 60 mp. În urma incendiului cauzat de amplasarea necorespunzătoare de materiale combustibile față de soba de încălzit au ars două anexe gospodărești precum și bunurile aflate în interiorul acestora”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Echipajul SMURD a acordat asistență medicală pentru două persoane. Acestea au suferit atacuri de panică și au refuzat transportul la spital.