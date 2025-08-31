măldărășanu, dur după eșecul cu dinamo. ”îmi e rușine că sunt antrenor” / video

Nemulțumit de evoluția slabă a echipei din repriza secundă a meciului de pe Arena Națională, 0-2 cu Dinamo, Marius Măldărășanu i-a băgat în ședință la final pe jucătorii lui FC Hermannstadt.

Sibiul a jucat foarte bine timp de 45 de minte pe Arena Națională, în care a dictat ritmul și a avut ocazii clare contra lui Dinamo. Golul gazdelor din startul reprizei secunde a tăiat însă tot elanul sibienilor, care nu au avut reacție, iar Dinamo a câștigat cu 2-0.

”Două reprize total diferite, prima parte am arătat bine, nu le-am dat șanse să ajungă la finalizare, noi am avut multe ocazii, dar golurile fac diferența. Ratăm cu prea mare ușurință ocazii și Dinamo are calitate, care oricând te poate taxa, nu e echipă de Liga 3, să te gândești că nu au valoare și nu marchează. A fost 1-0 pe început de repriza a doua, apoi m-a dezamăgit teama pe care am văzut-o în jocul nostru. Le-am și zis la final jucătorilor mei, a doua repriză mi-a fost rușine că sunt antrenor, dacă aveam o groapă, mă băgam în ea! Vroiam să văd reacție, să văd jocul din prima repriză, dar am căzut din toate punctele de vedere, ține mult de încredere, noi nu am avut în a doua repriză” a spus Măldărășanu la flash-interviuri.

Tehnicianul sibienilor nu înțelege teama din jocul echipei sale din jocul cu Dinamo. ”Așa lipsă de reacție, un sigur meci am mai văzut, în rest, nu. Am avut reacție și când am fost conduși cu 0-2 în finala cupei. Se întâmplă să iei gol, dar trebuie să joci până la capăt, oricând poți intra în joc, chiar la 0-2, trebuie să lupți până la capăt, dar noi am cedat. Problema noastră e că ratăm, muncim foarte mult, ducem mingea în fața porții, dar ratăm, apoi încrederea se pierde odată cu înfrângerile. Ne trezim în situații favorabile și parcă e apa adâncă, dar de aia ajungi în careul advers, ca să marchezi gol. Nu poți să joci doar 45 de minute, fotbalul e 90 de minute, dar asta facem în multe meciuri, avem momente bune, avem atitudine, dar când a vorba de teamă, nu înțeleg. Am avut momente mult mai grele decât în seara asta, mereu i-am încurajat. Sper să trecem peste această repriză a doua urâtă” a mai declarat Măldărășanu.

FC Hermannstadt are doar o victorie în șapte etape de Superliga și este pe locul 11 în clasament.