ministrul educației, prezent la sibiu. a vizitat șantierul campusului de pe dumbrăvii / foto

Ministrul Educației, Daniel David, a fost prezent, weekendul acesta, la Sibiu. El a vizitat, împreună cu Raluca Turcan, deputat PNL, și Sorin Radu, rectorul ULBS, șantierul campusului pentru învățământul dual de pe Calea Dumbrăvii.

Vizită ministrului Educației la Sibiu a fost una surpriză. El a vizitat șantierul campusului de pe Calea Dumbrăvii.

„Am fost împreună cu rectorul ULBS, Sorin Radu, președintele Senatului, Gabriel Racz, prorectorul Eugen Avrigean și echipa ministrului pe șantierul viitorului Campus de învățământ profesional dual. Am văzut împreună stadiul lucrărilor acestui proiect atât de așteptat de mediul de afaceri sibian, de sistemul educațional și de către comunitate: un campus modern, construit de la zero, care va conecta elevii și studenții direct cu piața muncii și comunitatea de afaceri”, spune Raluca Turcan, într-o postare pe Facebook.

Campusul dual, finanțat în continuare prin PNRR, urmează să fie finalizat anul viitor.

„De altfel, campusul de la Sibiu nu este doar o clădire nouă, ci o schimbare de paradigmă. Un loc unde tinerii se vor pregăti pentru meserii cerute de economia reală, un parteneriat solid între școală, universitate și companii pentru locuri de muncă stabile și bine plătite. Practic, o investiție pe termen lung în viitorul comunității noastre. Faptul că ministrul Educației a venit la Sibiu pentru a vedea șantierul confirmă relevanța și seriozitatea proiectului. Ne responsabilizează să-l ducem la bun sfârșit în termenii asumați, cu sprijinul instituțional al tuturor celor care am contribuit la realizarea lui. Sibiul este martorul unei reforme reale în educație și are, din nou, șansa să fie un model național”, adaugă Raluca Turcan.