”nico” pune tunurile pe jucătorii lui măldărășanu. anunț important după înfrângerea cu dinamo

FC Hermannstadt traversează un început de sezon departe de așteptări. Sibienii au bifat doar un succes în primele opt etape din SuperLigă și au ajuns pe locul 11, după eșecul cu Dinamo (0-2) pe Arena Națională. Sibiul mai aduce un atacant.

Imediat după meci, președintele clubului, Daniel Niculae, a avut un discurs extrem de critic la adresa echipei, subliniind că jucătorii au cedat complet după pauză:

„O primă repriză bună din partea noastră, am avut și posesia, multe cornere. Nu reușești să marchezi împotriva unei echipe ca Dinamo, lucrurile astea te pedepsesc. În repriza a doua a revenit doar o echipă pe gazon, nu am avut reacție. E o victorie meritată a celor de la Dinamo. Puteam să rupem echilibrul dacă marcam în prima repriză. Din păcate, nu am reușit să ne câștigăm duelurile la faze fixe. Dacă nu faci asta, n-ai cum să marchezi.”

”Am pierdut multe puncte printre degete”

Niculae a recunoscut că Hermannstadt putea avea un alt parcurs dacă valorifica momentele-cheie din primele etape:

„Până acum, cred că toate meciurile, în afară de cel cu UTA, puteam să le câștigăm. Ne-au scăpat multe puncte printre degete. Am arătat încredere în prima repriză, dar a doua a fost una slabă. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Din păcate, a venit această înfrângere înaintea acestei întreruperi. Trebuie să o luăm de la capăt și să reîncepem să câștigăm.”

Mesaj pentru vestiar: ”Trebuie să muncim mai mult”

Oficialul a transmis că echipa are nevoie de mai multă concentrare și muncă, dar și că pauza competițională poate aduce o resetare:

„Regretăm deja punctele pe care puteam să le obținem în etapele inaugurale. Trebuie să muncim mai mult. Avem lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Cred că echipa va arăta mult mai bine după pauza meciurilor echipei naționale. Echipa nu a arătat rău în afară de repriza a doua a partidei cu Dinamo.”

Transfer anunțat

În ciuda celor 7 jucători transferați în această vară, Hermannstadt va mai încerca să întărească lotul. Daniel Niculae a confirmat la Digi Sport Special că se așteaptă la încă o mutare:

„Ne mai dorim un atacant, sperăm să și vină.”

După 8 etape, Hermannstadt rămâne cu 7 puncte și o singură victorie, obținută în etapa precedentă cu Farul Constanța (1-0). Echipa lui Marius Măldărășanu ocupă locul 11 în SuperLigă.