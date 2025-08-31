o familie a donat primăriei cisnădie un teren în arhitecților: „mulțumim mult, marius și simona”

Familia Mureșan a donat Primăriei Cisnădiei un teren de aproape 500 de metri pătrați. Administrația locală a decis deja ce va amenaja acolo.

Terenul în suprafață de 480 metri pătrați se află în Arhitecților lângă ultimul sens giratoriu din cartier. Primarul Mircea Orlățan spune că acolo va urma să fie amenajată o stație de autobuz – capăt de linie.

„În ședința de joi a Consiliului Local am preluat în patrimoniul orașului suprafața de teren de 480 mp amplasat lângă ultimul giratoriu din cartierul Arhitecților. Aici vom amenaja stație de autobuz capăt de linie, astfel încât autobuzele să nu mai staționeze în stațiile de autobuz din zonă la capătul de linie. Terenul a fost donat orașului Cisnădie de familia Mureșan. Mulțumim mult Marius, mulțumim mult Simona”, a scris primarul Mircea Orlățan pe pagina sa de Facebook.

Proiectul prin care s-a aprobat preluarea terenului în domeniul privat al Orașului Cisnădie a fost aprobat în ședința ordinară din 28 august.