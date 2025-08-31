pericol pentru trecători în centrul sibiului. intervenție de urgență a pompierilor

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină, duminică dimineața, în centrul Sibiului pentru a îndepărta mai multe materiale ce riscau să se desprindă de pe o clădire.

„Pompierii sibieni intervin cu o autoscară pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție în pericol de cădere. Intervenția este în desfășurare”, informează Marcu Raluca, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.