pericol pentru trecători în centrul sibiului. intervenție de urgență a pompierilor
foto: arhivă

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină, duminică dimineața, în centrul Sibiului pentru a îndepărta mai multe materiale ce riscau să se desprindă de pe o clădire. 

„Pompierii sibieni intervin cu o autoscară pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție în pericol de cădere. Intervenția este în desfășurare”, informează Marcu Raluca, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

