se răcește vremea în județul sibiu. cod portocaliu de furtună până duminică seara

Vremea se schimbă, duminică, în județul Sibiu. Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului. Temperaturile scad considerabil.

Dacă sâmbătă ne-am bucurat de o zi autentică de vară, cu temperaturi de peste 30 de grade, duminică vremea se răcește semnificativ. Temperaturile abia dacă depășesc 22 de grade Celsius. De asemenea, meteorologii au emis o avertizare de Cod Portocaliu, valabilă în 31 august, între orele 12:00 – 21:00.

„Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ. În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, anunță meteorologii.