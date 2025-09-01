accident luni pe valea oltului. trafic blocat la câineni

Un accident rutier s-a produs luni după-amiaza pe Valea Oltului în zona localității Câineni. Traficul este blocat.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Câineni, județul Vâlcea, după ce un autoturism s-a răsturnat pe suprafața carosabilă. În urma accidentului, a rezultat rănirea unei persoane.

Se estimează reluarea circulației după ora 17:15. În acest moment, coloana de mașini se întinde pe câțiva kilometri.