Un accident rutier s-a produs luni după-amiaza pe Valea Oltului în zona localității Câineni. Traficul este blocat.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Câineni, județul Vâlcea, după ce un autoturism s-a răsturnat pe suprafața carosabilă. În urma accidentului, a rezultat rănirea unei persoane.
Se estimează reluarea circulației după ora 17:15. În acest moment, coloana de mașini se întinde pe câțiva kilometri.
Ultima oră
- Accident luni pe Valea Oltului. Trafic blocat la Câineni 3 secunde ago
- Intervenție de urgență a pompierilor în centrul Sibiului 9 minute ago
- Boicot în școlile din Sibiu: festivitățile de început de an școlar, în pericol 15 minute ago
- Urs făcut zob pe DN1 la Porumbacu de Jos. Șoferul: ”Mi-a distrus mașina” / foto 15 minute ago
- Ultima nebunie a verii la Sibiu: The Last Summer Party la Lacul lui Binder! 18 minute ago