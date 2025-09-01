analiză storia: interes mai mare pentru chirii: interacțiunile dintre chiriași și proprietari au crescut cu 13% în august

În luna august, numărul de contactări (interacțiunile dintre chiriași și proprietari) a crescut cu 13% față de iulie, ceea ce indică un interes tot mai ridicat pentru locuințele de închiriat, odată cu intensificarea sezonului chiriilor. Prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate în luna august decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu luna iulie, acestea s-au menținut la un nivel similar, cu o creștere medie de 1%. Luând în calcul evoluția prețurilor pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere, cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara (+10%), în timp ce în Sibiu prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut. Cele mai mici chirii continuă să fie în Arad (360 de euro/lună), Craiova și Oradea (430 euro). La polul opus, cele mai ridicate valori ale chiriilor continuă să fie în Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (650 euro) din București, precum și în Cluj-Napoca (630 euro), potrivit datelor Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

„Așa cum ne așteptam, în luna august numărul de contactări – interacțiunile pe platformă între chiriași și proprietari – a crescut cu 13%, semn al interesului ridicat pentru închirieri odată cu apropierea anului universitar. Aproximativ 40% dintre cei care caută locuințe de închiriat sunt studenți, ceea ce face ca luna august să fie vârful sezonului chiriilor, o tendință care continuă și în septembrie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Evoluția chiriilor medii în București

În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, diferențele sunt semnificative. Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai ridicate prețuri la toate categoriile de apartamente. Cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în Sectorul 2, la apartamentele cu trei camere (+18% față de august 2024), unde chiria medie a ajuns la 895 de euro, față de 760 de euro în urmă cu un an. În același timp, prețul mediu pentru apartamentele cu trei camere din Sectorul 5 a scăzut cu 4%.

În luna august, prețurile medii ale chiriilor s-au prezentat astfel:

Pentru garsoniere , cele mai ridicate niveluri s-au înregistrat în Sectorul 1 (450 de euro), urmat de Sectoarele 3 și 6, unde media a fost de 400 de euro pe lună. La polul opus, cele mai scăzute chirii se regăsesc în Sectorul 5 (350 de euro), Sectorul 4 (380 de euro) și Sectorul 2 (390 de euro).

, cele mai ridicate niveluri s-au înregistrat în Sectorul 1 (450 de euro), urmat de Sectoarele 3 și 6, unde media a fost de 400 de euro pe lună. La polul opus, cele mai scăzute chirii se regăsesc în Sectorul 5 (350 de euro), Sectorul 4 (380 de euro) și Sectorul 2 (390 de euro). În cazul apartamentelor cu două camere , Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu o chirie medie de 690 de euro, urmat de Sectorul 2 (613 euro) și Sectorul 5 (600 de euro). Cele mai mici valori se înregistrează în Sectorul 4 (520 de euro) și în Sectoarele 3 și 6 (550 de euro).

, Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu o chirie medie de 690 de euro, urmat de Sectorul 2 (613 euro) și Sectorul 5 (600 de euro). Cele mai mici valori se înregistrează în Sectorul 4 (520 de euro) și în Sectoarele 3 și 6 (550 de euro). Pentru apartamentele cu trei camere, cea mai mare chirie medie continuă să fie în Sectorul 1 (1.100 de euro, +10% față de anul anterior), urmat de Sectorul 2, unde media este de 895 de euro. În celelalte sectoare, valorile rămân sub pragul de 700 de euro, cu un minim în Sectorul 6 (600 de euro). În Sectorul 3, chiria medie este de 699 de euro, iar în Sectoarele 4 și 5 – 650 de euro.

Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară (august 2025 vs. 2024)

În luna august, cele mai mari creșteri procentuale s-au înregistrat la garsonierele din Oradea (+20%), în timp ce la apartamentele cu două camere o variație notabilă s-a observat în Timișoara (+13%). Segmentul apartamentelor cu trei camere a avut evoluții contrastante: +13% în Constanța, dar și scăderi de până la -10% în Arad.

CLUJ-NAPOCA continuă să se mențină printre orașele cu cele mai mari chirii din România. Chiria medie a garsonierelor a înregistrat cea mai mare creștere: +10% față de august anul trecut și +10% față de luna anterioară, ajungând la 440 de euro pe lună. Pentru apartamentele cu două camere, prețul mediu s-a menținut la 600 de euro, în timp ce chiria medie a unui apartament cu trei camere a crescut cu 7% comparativ cu anul anterior, de la 700 la 750 de euro.

IAȘI: În luna august, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 370 de euro, în creștere cu 8% față de anul trecut. Pentru apartamentele cu trei camere s-a înregistrat o majorare de 6%, de la 522 la 552 de euro. În schimb, în cazul apartamentelor cu două camere, prețul mediu s-a menținut relativ stabil, cu o creștere ușoară, de doar 2%, până la 460 de euro.

BRAȘOV: Chiria medie pentru apartamentele cu două camere a rămas stabilă, la 500 de euro. Garsonierele au înregistrat o creștere de 9%, ajungând la 380 de euro. În schimb, în cazul apartamentelor cu trei camere s-a observat o scădere de 8% față de luna anterioară – de la 650 de euro/lună, la 600 de euro.

CONSTANȚA: Prețul mediu al garsonierelor a crescut cu 3% față de anul trecut și cu 11% față de luna anterioară, ajungând la 333 de euro. Pentru apartamentele cu două camere, nivelul a rămas neschimbat, la 500 de euro. În cazul celor cu trei camere, s-a înregistrat o creștere de 13% comparativ cu anul anterior, de la 665 la 750 de euro.

TIMIȘOARA: Cele mai mari creșteri în luna august s-au înregistrat la apartamentele cu două camere (+13%), unde chiria medie a ajuns la 450 de euro, față de 400 de euro în august 2024. Pentru garsoniere, chiria medie a crescut cu 7%, până la 300 de euro, în timp ce pentru apartamentele cu trei camere a rămas la același nivel – 500 de euro.

SIBIU: Chiriile medii s-au menținut la niveluri similare cu cele de anul trecut și cu luna anterioară. Pentru garsoniere, chiria medie a fost de 300 de euro, pentru apartamentele cu două camere – 400 de euro, iar apartamentele cu trei camere au avut o chirie medie de 500 de euro.

ORADEA: În luna august, prețul mediu al garsonierelor a crescut cu 20% față de anul trecut, de la 250 la 300 de euro. Pentru apartamentele cu două camere s-a înregistrat o creștere de 5%, până la 420 de euro, în timp ce la cele cu trei camere nivelul a rămas relativ stabil, la 503 euro.

CRAIOVA: Față de aceeași perioadă a anului trecut, chiria medie pentru garsoniere a scăzut cu 2%, până la 292 de euro. În cazul apartamentelor cu două camere, nivelul mediu s-a menținut la 400 de euro, iar pentru cele cu trei camere s-a înregistrat o creștere de 10%, chiria medie ajungând la 550 de euro.

ARAD: Chiria medie pentru garsoniere a urcat la 230 de euro, în creștere cu 6% față de anul anterior și cu 7% față de luna trecută. Pentru apartamentele cu două camere, prețul mediu a crescut tot cu 6%, ajungând la 370 de euro. În schimb, în cazul apartamentelor cu trei camere s-a înregistrat o scădere de 10%, de la 490 la 441 de euro.

Analiza a fost realizată de Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii imobiliare în cunoștință de cauză.

Despre Storia

Storia e platforma de imobiliare lansată de OLX care își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 100.000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.