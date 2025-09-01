backyard revine cu “back in black”: sibiu trăiește cel mai tare party la bastionul soldisch

Pe 6 septembrie, Backyard X revine în forță cu un concept care promite să zguduie Sibiul: “Back in Black”. De data aceasta, distracția nu se întinde până dimineața, ci se trăiește intens, by day, între orele 16:00 și 22:00, în decorul spectaculos al Bastionului “Soldisch” – Muzeul ASTRA.

All Black, all vibe: cod vestimentar pentru o atmosferă unică

La Backyard, nimic nu e la întâmplare. Dresscode-ul “All Black” creează unitate, mister și un vibe aparte. Fiecare participant devine parte din povestea colectivă, iar energia se simte încă din primele minute.

O zi de energie pură, într-un decor istoric

Backyard nu este doar despre muzică, ci despre comunitate, vibe și apartenență. Alegerea Bastionului “Soldisch” nu este întâmplătoare – zidurile încărcate de istorie se transformă într-o scenă modernă, unde sunetele viitorului se amestecă cu parfumul trecutului. Pe timp de zi, lumina naturală și apusul creează un spectacol vizual care completează perfect ritmurile de pe scenă.

Line-up incendiar: Sebastian D · Alex Zara · Oktha

Scena se aprinde cu trei nume care definesc sound-ul Backyard:

Sebastian D – ritmuri care ridică pulsul și setează tonul zilei;

Alex Zara – beat-uri fresh, perfecte pentru apus;

Oktha – energia care duce petrecerea la un alt nivel.

„The sound that built us. The faces that started it.” – nu e doar un slogan, ci garanția că pe 6 septembrie muzica e singura lege.

O experiență Backyard autentică

“Back in Black” nu e doar un titlu, ci o declarație: muzica primează, oamenii contează, povestea continuă. Fără artificii inutile, fără compromisuri – doar beat-uri curate, energie intensă și amintiri care rămân.

Bilete și acces – cum intri în lumea ”Back in Black”

Petrecerea Backyard X: Back in Black are loc pe 6 septembrie 2025, între orele 16:00 și 22:00, în decorul spectaculos al Bastionului “Soldisch”, din cadrul Muzeului ASTRA (Str. Bastionului nr. 6). Organizatorii au gândit un sistem de acces flexibil, astfel încât fiecare participant să-și poată alege varianta potrivită pentru vibe-ul dorit.

1st Wave – 50 RON

Primul val de bilete este pentru cei care își asigură locul din timp și vor să se bucure de vibe-ul complet. La fel ca în cazul IG Channel Friends, accesul se face până la ora 19:00. Este varianta perfectă pentru cei care vin pregătiți să se lase purtați de muzică din prima clipă.

2nd Wave – 70 RON

Acest tip de bilet oferă libertate totală – acces la orice oră, fără restricții. Dacă nu reușești să ajungi mai devreme, dar vrei totuși să trăiești experiența Backyard în toată intensitatea ei, 2nd Wave este alegerea sigură.

Biletele se pot cumpăra de AICI!

La intrare – preț TBA

Pentru cei spontani, există și varianta clasică: biletul cumpărat direct la intrare. Prețul va fi anunțat de organizatori în ziua evenimentului, însă este de așteptat să fie mai ridicat față de prețurile online, motiv pentru care rezervările din timp sunt recomandate.

📱 Pentru informații și rezervări, organizatorii au pus la dispoziție numărul de telefon +40 (743) 272 597. Este linia directă prin care îți poți bloca accesul la una dintre cele mai așteptate petreceri ale toamnei.