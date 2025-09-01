bilete mai ieftine la ocna sibiului: cât mai rămâne deschis litoralul ardealului

Vara s-a terminat, dar asta nu înseamnă că nu putem merge în continuare la plajă ori la bălăceală. Meteorologii anunță că temperaturile se vor menține ridicate la începutul lunii septembrie, astfel că ne mai putem relaxa pe Litoralul Ardealului, la Lacurile de la Ocna Sibiului, acolo unde prețurile biletelor de intrare sunt mai mici la final de sezon.

Sibienii și turiștii pot veni la Lacurile Naturale de la Ocna Sibiului și în luna septembrie. Temperaturile vor crește din nou și ne vom putea bucura de soare și în următoarele zile.

Prețuri mai mici la final de sezon

La fel ca în fiecare an, la final de sezon, prețurile biletelor de intrare la Lacurile de la Ocna Sibiului sunt mult mai mici. Astfel, în intervalul orar 07:00 – 18:00, un adult plătește acum pentru o singură intrare 25 lei, iar copiii cu vârsta de peste 10 ani plătesc 10 lei. Copiii cu vârsta sub 10 ani au gratuitate. După ora 18:00, adulții plătesc 10 lei, iar copiii de toate vârstele beneficiază de intrare gratuită. Complexul este deschis până la ora 20:00.

Parcarea va costa în continuare 10 lei.

Administrator lacuri: „A fost un sezon mai bun”

Turiștii s-au bucurat, anul acesta, de baie la Ocna Sibiului. Ionuț Costea, administratorul lacurilor naturale, spune că a fost un sezon bun. „A fost un sezon bun. Luna august, cel puțin, a fost mai bună decât anul trecut. În minivacanța de Sfânta Maria ne-au vizitat mulți turiști. Pot spune că a fost un sezon mai bun decât anul trecut. Vom mai ține deschis până în 10-15 septembrie, în funcție de vreme. Prețurile sunt mai mici la final de sezon”, a explicat acesta.