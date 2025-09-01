boicot în școlile din sibiu: festivitățile de început de an școlar, în pericol

Sindicatul Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu anunță că mai multe școli din județ nu vor organiza festivitățile de deschidere a anului școlar. Măsura face parte dintr-un boicot sindical față de recentele modificări legislative care afectează sistemul de educație.

Potrivit președintelui SIP Sibiu, Leonard Gheorghe Stancu, directorii unităților de învățământ încă nu au luat o decizie clară, însă un număr semnificativ de școli ar putea renunța la organizarea festivităților.

„Boicotarea se va face la nivelul întregului an școlar. Activitățile festive nu vor avea loc în nicio școală din Sibiu. Noi vom boicota. Colegii semnează un referendum. Suntem în continuare afectați, mai ales cei mai tineri dintre directori și profesori. Este o nedreptate îngrozitoare. Suntem singurul domeniu afectat de această lege. Dacă lăsăm lucrurile să continue așa, ne pierdem identitatea și devenim complici cu ceea ce fac guvernanții”, a declarat Leonard Gheorghe Stancu, pentru Ora de Sibiu.

Pe de altă parte, unii directori de școli afirmă că nu au fost anunțați oficial de o decizie de boicot și că sunt în proces de consultare internă. „Teoretic, nu s-a pus problema boicotării. Nici măcar nu s-a discutat. Nu ne-au abordat liderii de sindicat”, a declarat Mona Dăncăneț, directoarea Liceului de Artă Sibiu.

Nici conducerea Colegiului Energetic nu a luat încă o decizie cu privire la organizarea festivității de deschidere a anului școlar. „Noi ne dorim să organizăm festivitatea pentru elevi și părinți. Azi a avut loc o consultare cu profesorii și reprezentanții sindicatului. Nu știu ce se va decide. Așteptăm hotărârea finală”, a spus și Sorin Dan Volosciuc, directorul Colegiului Energetic Sibiu.

Protest în prima zi de școală

Cele trei federații sindicale majore din învățământ – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și „Alma Mater” – au anunțat organizarea unui protest la Palatul Cotroceni, pe 8 septembrie, chiar în prima zi a anului școlar.

Potrivit SIP Sibiu, aproximativ 200 de cadre didactice din județ vor participa la manifestația de la București.

Sindicatele susțin că modificările propuse de Guvern aduc o criză fără precedent în educație în ultimii 35 de ani și acuză măsuri care afectează direct calitatea învățământului, precum: creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea burselor de merit și eliminarea celor de excelență, majorarea normei didactice fără o creștere salarială corespunzătoare, reducerea posturilor și a finanțării în sistemul de educație.