boom aviatic la sibiu: record absolut de pasageri într-o singură lună la aeroport

Aeroportul Internațional Sibiu a înregistrat în luna august 2025 un record istoric, depășind pentru prima dată pragul de 100.000 de pasageri înregistrați în trafic într-o lună calendaristică. Performanța marchează o premieră la nivel național, Aeroportul Internațional Sibiu devenind primul aeroport din România al cărui trafic istoric nu a depășit pragul anual de 1 milion de pasageri care reușește să atingă acestă cifră într-o lună calendaristică.

Astfel, în august 2025 la Aeroportul Internațional Sibiu au fost înregistrați în trafic 100.834 pasageri îmbarcați-debarcați, cu un total de 871 mișcări de aeronave. Până la acest moment, cea mai bună lună din istoria aeroportului a fost august 2018, când s-au înregistrat în total 85.394 de pasageri. Noul record de trafic a fost depășit cu peste 15.000 de pasageri, confirmând tendința ascendentă de dezvoltare a Aeroportului Internațional Sibiu și a conectivității aeriene la nivelul județului Sibiu.

Acest moment de referință vine în contextul unei rețele de rute în continuă diversificare, prin lansarea celor șase rute noi operate de Wizz Air (Basel, Frankfurt Hahn, Hamburg, Madrid, Roma Fiumicino și Viena) începând cu data de 1 august 2025, precum și al interesului crescut al pasagerilor din regiune pentru zborurile operate de la aeroportul din Sibiu.

Creșterea semnificativă a traficului aerian din luna august 2025 reflectă impactul pozitiv al noilor destinații operate de la Aeroportul Internațional Sibiu și confirmă rolul strategic al aeroportului în conectarea regiunii cu destinații-cheie din Europa, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și susținând dezvoltarea economică și turistică a întregii regiuni.

„100.000 de pasageri într-o lună – un record istoric pentru Aeroportul Internațional Sibiu! Este dovada unei creșteri sănătoase și a încrederii pe care comunitatea o are în aeroportul nostru. Sibiul se conectează tot mai puternic cu Europa, pas cu pas, în ritmul potrivit.”, a declarat Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Depășirea acestui prag este o reușită remarcabilă pentru aeroportul județului nostru și o dovadă clară a încrederii pe care pasagerii o au în serviciile noastre, aflate într-o continuă dezvoltare prin extinderea rețelei de rute și îmbunătățirea experienței de călătorie. Ne dorim ca Aeroportul Internațional Sibiu să rămână un punct de referință pentru întreaga regiune și un motor de dezvoltare economică și turistică. Mulțumim pasagerilor pentru alegerea făcută.”, a declarat Vlad Vasiu, Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu.

„Depășirea pragului de 100.000 de pasageri într-o lună este o realizare istorică pentru Aeroportul Internațional Sibiu. Acest rezultat confirmă faptul că împreună, alături de companiile aeriene partenere și de pasagerii noștri, putem susține dezvoltarea și consolidarea rutelor aeriene de la Sibiu. Recunoștința noastră se îndreaptă către fiecare pasager care alege să călătorească de la și către Aeroportul Internațional Sibiu, contribuind astfel la creșterea conectivității regiunii și la dezvoltarea continuă a aeroportului din Sibiu. Mulțumită pasagerilor care ne trec zilnic pragul, muncii dedicate a întregii echipe a aeroportului și a partenerilor care își desfășoară activitatea pe platforma aeroportuară, precum și încrederii pe care ne-o acordă partenerii operatori aerieni și Consiliul Județean Sibiu, scriem împreună această filă de succes din istoria aeroportului sibian și mergem înainte cu determinare, spre noi provocări și realizări.”, a declarat Marius Ioan Gîrdea, Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu.

În prezent, de la Aeroportul Internațional Sibiu sunt operate zboruri directe către 12 destinații din Europa: Basel, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Londra Luton, Madrid, Memmingen, Nürnberg, Roma Fiumicino (zboruri operate de Wizz Air), Viena (zboruri operate de Austrian Airlines și Wizz Air) și München (zboruri operate de Lufthansa).

Din 28 octombrie 2025 pe harta destinațiilor cu zbor direct din Sibiu se adaugă Birmingham (Marea Britanie), cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă, iar din 6 ianuarie 2026 pasagerii vor putea zbura direct de la Sibiu spre Milano Bergamo (Italia), cu 3 frecvențe pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă, zborurile pe cele două noi rute fiind operate de Wizz Air.





