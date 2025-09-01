ce au descoperit polițiștii în doar 3 zile în trafic: alcoolemii uriașe, permise suspendate și un copil la volan ”înfipt” într-un stâlp

În ultimele 72 de ore, polițiștii sibieni au desfășurat 32 de acțiuni punctuale și au intervenit la 250 de evenimente, dintre care 180 semnalate prin apeluri la 112.

Pe linie rutieră, bilanțul este unul alarmant: au fost constatate 12 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 33 de permise de conducere (7 pentru conducere sub influența alcoolului) și au fost retrase 55 de certificate de înmatriculare. Totodată, au fost aplicate 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 220.000 de lei.

Șoferi băuți opriți de poliție

Pe 30 august, un sibian de 49 de ani a fost prins pe Calea Șurii Mici cu o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeași zi, în Laslea, un tânăr de 21 de ani din Daneș a fost depistat cu 0,85 mg/l, iar în Copșa Mică un șofer de 45 de ani, din Șeica Mare, avea 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Toți au ajuns la spital pentru recoltarea probelor biologice, fiind cercetați penal.

La volan fără permis sau cu mașini neînmatriculate

La Sibiu, un bărbat de 35 de ani a fost depistat conducând deși avea permisul suspendat. La Axente Sever, un șofer de 45 de ani circula cu numere provizorii expirate, iar la Șeica Mare un localnic de 26 de ani a fost prins fără permis, pe un autoturism neînmatriculat.

Accidente provocate de minori și tineri fără drept de a conduce

La Cașolț, un tânăr de 19 ani s-a răsturnat cu mopedul pe carosabilul umed. Polițiștii au descoperit că nu avea permis, iar vehiculul nu era înmatriculat.

La Ighișul Nou, un adolescent de 16 ani a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un indicator rutier. Nici el nu avea permis, iar autoturismul era neînmatriculat.

Toate aceste cazuri fac obiectul unor dosare penale deschise de polițiștii sibieni.