ce performanță! trei sibience, pe locul 4 la mondialul de fotbal de stradă

Cu trei jucătoare de la FC Hermannstadt în lot, Naționala de Fotbal de Stradă a terminat pe un onorabil loc 4 la Campionatului Mondial, care s-a desfășurat la Oslo, în Norvegia, în perioada 23-30 august.

Trei dintre fotbalistele echipei FC Hermannstadt, Diana Oana, Maria Băilă și Roxana Bocăniciu au participat cu Naționala de Fotbal de Stradă la Mondialul din Norvegia, acolo unde au fost prezente 24 de reprezentative. Un caz aparte este cel al Nataliei Crețoiu, jucătoare care sezonul precedent a evoluat la Cisnădie. Ea este încă sub contract cu Academia Măgura, dar dorește să plece și lucrează în staff-ul Gloriei Bistrița, echipă de Liga 1.

De asemenea, o altă sibiancă, Nicoleta Adam, antrenoare la copii și junioare la Interstar Sibiu, a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei. Adam are deja medalii obținute anii trecuți cu naționala și o sportivă poate evolua o singură dată la un Mondial.

România a ajuns până în semifinalele Mondialului, acolo unde a pierdut disputa cu Uganda. În finala mică, ”tricolorele” au cedat disputa cu Kenya. În sferturi, fetele pregătite de Mihai Rosus au câștigat cu 6-2 meciul cu Egipt.

Sibianca Oana Diana a fost la prima participare la o competiție majoră cu naționala de fotbal de stradă și a trăit astfel o experiență de neuitat. “Participarea la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă a fost o experiență minunată. M-am bucurat de fiecare moment și pot spune că a fost ceva extraordinar. A fost prima mea participare la un astfel de turneu, deși jocul este diferit față de fotbalul clasic și la început mi-a fost puțin greu să mă acomodez, m-am adaptat rapid și totul a ieșit foarte bine.

Suntem mândre că am reușit să ne clasăm pe locul 4 mondial din cele 24 de țări participante la categoria feminină. La Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă ai voie să participi doar o singură dată în viață, iar pentru mine această experiență a fost una de neuitat.

Din păcate, în România fotbalul de stradă nu este încă foarte apreciat, dar cred că ar merita mai multă atenție, pentru că este un joc spectaculos și plin de energie” a povestit Oana Diana.

Fotbalul de stradă se joacă în doar trei jucători plus un portar de echipă și meciul este cursiv, fără aut și cu panoul, ceea ce îi conferă mai multă spectaculozitate.

Cum se știe, echipa de fotbal a Academiei Măgura joacă sub egida AFC Hermannstadt, iar sezonul acesta a revenit la Liga a 2-a.