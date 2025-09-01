ciobanul dispărut de 10 zile din mihăileni ar fi fost văzut în cluj. poliția îl caută în continuare

Constantin Faguri, sibianul dispărut în 23 august de la o stână din Mihăileni, este căutat în continuare de polițiști. El ar fi fost văzut recent în județul Cluj.

Un bărbat a sesizat poliția, în 27 august, după ce sibianul Constantin Faguri, în vârstă de 58 de ani, a dispărut de la o stână din Mihăileni în data de 23 august, iar de atunci nu a mai revenit. Oamenii legii au început să îl caute, dar până acum nu a fost găsit.

Recent, el ar fi fost văzut în comuna Poieni din județul Cluj. Un cititor Ora de Sibiu a semnalat, pe adresa redacției, că în cursul zilei de duminică a văzut un bărbat în localitatea respectivă care semăna cu sibianul dispărut. „Un domn care seamănă foarte bine cu domnul din poză a oprit la noi, în comuna Poieni (nu aș vrea să induc organele de poliție în eroare, doar ca seamănă foarte bine). Era în stare de ebrietate, părea să fi venit cu o mașină de ocazie care l-a lăsat în fața fast-food-ului. A mâncat o plăcintă, a băut o bere și apoi s-a pus pe marginea drumului ca să ia din nou o mașină de ocazie”, semnalează un cititor.

Detalii despre semnalmentele bărbatului și vestimentația purtată la momentul dispariției, AICI.

Dacă puteți oferi informații despre el ori dacă îl vedeți, sunați la 112 sau contactați cea mai apropiată secție de poliție!