confuzie pe strada theodor aman: lucrările au stârnit întrebări. ce spune primăria

Pe strada Theodor Aman din cartierul Valea Aurie, lucrările de modernizare sunt încă în desfășurare. O parte dintre sibieni au sesizat că, deocamdată, bicicliștii și trotinetiștii circulă printre pietoni, ceea ce creează confuzie.

Primăria Sibiu explică însă că situația este una temporară. „Amenajarea străzii Th. Aman este încă în curs, aici urmând să fie realizată atât o pistă pentru biciclete în dublu sens cu lățimea de 3 metri, cât și o alee pietonală cu aceeași lățime. Lucrările au fost efectuate pe segmente, datorită necesității coordonării cu intervențiile operatorului SC Apă Canal SA la rețeaua proprie din zonă”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Mirela Gligore.

Reprezentanta Primăriei a mai adăugat că pe primul segment finalizat s-a permis accesul trecătorilor, chiar dacă marcajele nu au fost încă aplicate. Acestea vor fi trasate doar după finalizarea lucrărilor pe întreaga lungime a proiectului, de 1,9 kilometri. „Marcajele vor delimita corespunzător pista pentru biciclete de zona dedicată pietonilor”, a subliniat Mirela Gligore.