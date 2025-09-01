csc șelimbăr mai face un transfer. vine de la cluj

CSC 1599 Șelimbăr a anunțat luni transferul fundașului central Tudor Ivan (18 ani), jucător care provine de la juniorii lui Universitatea Cluj.

Fără niciun punct după cinci etape de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr caută să își îmbunătățească lotul.

Luni, CSC Șelimbăr a anunțat transferul lui Tudor Ivan, un junior care evoluează pe postul de fundaș central. Lansat de Interstar Sibiu, Ivan a fost legitimat ultima dată la Universitatea Cluj Under 18.

Noul jucător a semnat pe un sezon cu CSC Șelimbăr, cu opțiune de prelungire și poate fi o soluție pentru posturile de juniori.

Antrenorul Eugen Beza a mai cerut aducerea a minim doi jucători cu experiență și rămâne de văzut care vor fi soluțiile găsite de conducerea ”călăreților roșii.” Liga 2 ia o pauză de o săptămână, pentru jocurile echipelor naționale.

După pauza competițională, în etapa 6 din Liga 2, CSC Șelimbăr va întâlni, la Buzău pe Metalul.