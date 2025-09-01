de la paris la sibiu, pe farfurie: povestea lui romică harabagiu, maestrul bucătar care reinventează meniul de la ramada / video foto

La restaurantul hotelului Ramada din Sibiu, mâncarea nu este doar o experiență culinară, ci o călătorie prin culturi, continente și gusturi rare. Totul datorită bucătarului Romică Harabagiu, un om cu peste 35 de ani de experiență în gastronomie, care a gătit în locuri ca Franța, Japonia, Singapore, Australia, Africa de Vest sau America de Sud.

Am gustat din noul meniu propus de el și pot spune cu convingere că e mai mult decât fine dining – e o formă de artă. Fiecare farfurie are o poveste, un detaliu adus dintr-o călătorie și un ingredient ales cu grijă. De la pastele cu carne de cerb până la deserturi delicate ca parfait-ul de vanilie și ciocolată, totul este gândit, testat, reinterpretat.

O viață dedicată bucătăriei

După zeci de ani în afara țării, a ales să se întoarcă și să pună tot ce a învățat în farfuriile pe care le servește astăzi la Ramada. Bucătăria lui e un „fusion” autentic între cultura gastronomică franțuzească, tehnica asiatică și ingredientele locale românești.

„Acum 35 de ani am decis că trebuie să fac bucătărie. Mi-a plăcut foarte mult. Am călătorit mult, am învățat, am testat. Șapte ani am stat în Franța, apoi Asia, Australia, Africa… Am venit acasă cu idei, rețete și, mai ales, cu dorința de a crea ceva special”, spune Romică.

După ce a călătorit prin toată lumea, Romică s-a întors acasă, însă în sufletul lui bucătăria franceză ocupă un loc important. „Bucătăria franțuzească rămâne, din punctul meu de vedere, baza. Este cea mai tehnică, cea mai fină. Nu poți să transmiți aceleași gusturi în România dacă nu ții cont de ce suntem noi, ce mâncăm de când suntem mici. Eu iau tehnica franceză, adaug arome asiatice și le echilibrez cu ingrediente românești – verdețuri, leuștean, pătrunjel, cimbru. Așa apar gusturi noi, dar care ni se par familiare”, explică el.

Ce am gustat și de ce merită să mergi și tu

Unul dintre preparatele care mi-a atras imediat atenția a fost tartarul de ton, reinterpretat complet de Romică. Dacă în mod normal un tartar are 4-5 ingrediente, aici am numărat nu mai puțin de 14 componente – fiecare cu rolul ei în aromă și textură.

A urmat steak-ul Rossini – o bucată fragedă de vită argentiniană, acoperită cu foie gras proaspăt, servită cu cartofi dulci și un mix de ciuperci de pădure. Este un preparat emblematic pentru bucătăria franțuzească rafinată, dar executat aici cu un „twist” modern.

Am mai încercat o salată compusă integral în bucătărie, cu brânzeturi fine și fructe – o combinație care părea riscantă, dar s-a dovedit perfect echilibrată. Tot în meniu se regăsește și o salată Cobb reinterpretată.

Un alt preparat care mi-a rămas în minte au fost pastele de casă cu carne de cerb – un fel de mâncare care te poartă într-o zonă de fine dining rustic.

Iar la desert, parfait-ul a fost preferatul meu – fin, echilibrat, aromat, fără dulce excesiv – a încheiat experiența exact cum trebuie: elegant și memorabil.

Totul gătit cu pasiune și cu… pătrunjel

Romică spune că nu poate alege un preparat preferat. Le-a creat pe toate cu atenție, cu mâna și mintea lui. E ca și cum l-ai întreba pe un părinte care copil îi e mai drag. „Tot ce gătim aici e cu suflet. Nu pot să aleg un singur preparat. Așa cum nu poți iubi un copil mai mult decât pe altul. Totul e muncit, gândit, testat. Și fără pătrunjel… nu aș putea găti. În afară de sare, e ingredientul la care nu aș putea renunța”, spune zâmbind.

Prin noul meniu și direcția gândită de Romică Harabagiu, restaurantul de la Ramada devine un loc unde gastronomia e luată în serios. Bucătarul șef are grijă s aducă gusturi globale și locale într-o farfurie care spune o poveste.