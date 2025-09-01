de la pian la podium: povestea lui tudor, sibianul care a cucerit aurul la olimpiada internațională de engleză

Tudor Giurca, elev la Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, a reușit o performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Limba Engleză desfășurată anul acesta la Deva. A obținut Premiul I la secțiunea individual, iar la secțiunea proiecte pe echipe a câștigat medalia de bronz, alături de alți elevi români din țară.

Tudor a povestit că pasiunea pentru limba engleză a apărut de la o vârstă fragedă. La doar 7 ani, a început să învețe engleza prin conversații cu o cunoștință apropiată a familiei, doamna Margareta, profesoară de engleză, care i-a fost mentor și sprijin constant. „Cu ajutorul dânsei am învățat ușor și corect. M-a ajutat să înțeleg limba, dar și cultura britanică. Engleza nu a fost niciodată o materie plictisitoare pentru mine, ci o activitate care m-a relaxat și mi-a plăcut cu adevărat”, povestește elevul sibian.

De-a lungul anilor, Tudor a participat la mai multe etape ale olimpiadei. În clasa a VII-a a participat la etapa națională, iar în acest an a ajuns și la faza internațională. S-a pregătit intens, inclusiv în vacanța de vară, având sprijin atât din partea doamnei Margareta Kamla, cât și a profesoarei sale de la școală, Arina Ormenișan. „M-au susținut în momentele în care mă simțeam copleșit de muncă. Le sunt foarte recunoscător pentru tot sprijinul”, a spus acesta.

Emoții mari înainte de examen

Chiar dacă nivelul subiectelor de la olimpiada internațională nu i s-a părut extrem de dificil, Tudor spune că cele mai mari provocări au fost emoțiile de dinaintea probei. Le-a gestionat însă bine, iar rezultatele nu au întârziat să apară. „Când am văzut rezultatele, am simțit o mare ușurare. M-am bucurat enorm. A fost o confirmare că munca mea a dat roade”, a spus elevul.

Competiția a adunat peste 100 de participanți din 12 țări, inclusiv Bulgaria, China, Turcia și Slovacia. Tudor consideră că organizarea a fost foarte bună, iar faptul că olimpiada s-a ținut în România, la Deva, a fost un avantaj.

Olimpic la Limba Engleză și pianist

Tudor este pasionat nu doar de limba engleză, ci și de alte limbi străine – studiază germana și franceza – și are o pasiune puternică pentru muzica clasică. Urmează cursuri de pian la Școala Populară de Artă „Ilie Micu” din Sibiu și spune că muzica îl ajută să se exprime.

Începând din această toamnă, va urma profilul Științe ale Naturii – bilingv engleză la același colegiu, „Gheorghe Lazăr”. „Nu m-am decis încă ce carieră vreau să urmez. Încerc să găsesc un echilibru între ce îmi place și ce este realist. Din fericire, mai am timp să aleg”, a mărturisit Tudor.