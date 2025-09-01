doliu la ulbs: s-a stins din viață conferențiarul cristian deac, „un mentor și un coleg adevărat”

Doliu la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Inginerie a anunțat cu profund regret trecerea în neființă a conferențiarului universitar dr. ing. Cristian Deac, un cadru didactic iubit de studenți și respectat de colegi, care și-a dedicat întreaga carieră formării tinerelor generații.

Cristian Deac a fost absolvent al Facultății de Inginerie a ULBS, promoția 1994, și a parcurs toate treptele carierei academice, de la preparator la conferențiar universitar. Din 1995, a revenit în facultate ca profesor, implicându-se în dezvoltarea de noi programe de studii, în cercetare și în acreditarea specializărilor care astăzi formează sute de ingineri.

Pe lângă activitatea didactică, Cristian Deac a fost autor de cărți și monografii de specialitate, a publicat peste 70 de articole și a contribuit la un brevet de invenție în domeniul ingineriei materialelor. Era cunoscut pentru competențele sale lingvistice și pentru deschiderea internațională.

Dar, dincolo de CV-ul academic, colegii și studenții îl descriu pe Cristian Deac ca pe „un spirit viu, un coleg adevărat și un mentor apropiat de studenți, mereu gata să ajute și să găsească soluții”.

„E greu să vorbim despre Cristi la trecut. A fost mereu prezent în viața facultății, un om care nu spunea niciodată «nu» și care și-a pus sufletul în tot ce a făcut. Ne va lipsi enorm”, transmit colegii săi de la Facultatea de Inginerie.

Cristian Deac lasă în urmă o comunitate academică marcată profund de dispariția lui. Moștenirea sa profesională și umană va rămâne vie în memoria studenților și colegilor.

Drum lin, profesorule!