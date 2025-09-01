dominic marcu, rege la mediaș! podium spectaculos cu tesla, ferrari și mitsubishi / foto

Federația Română de Automobilism Sportiv, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, prin Club Sportiv Municipal Mediaș, au organizat în perioada 30-31 august 2025 a VI-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, „Cupa Mediașului”. 60 de piloți s-au întrecut pe traseul cu o lungime de 3.100 m, pe Hula Baznei.

Premierea câștigătorilor a avut loc duminică, 31 august, începând cu ora 18.30, în Piața Corneliu Coposu. Marele câștigător al competiției a fost pilotul Dominic Marcu, cel care a adus pentru prima dată la Mediaș bolidul Tesla Model S Plaid, un model unic în Europa, ce poate atinge peste 1000 CP. Podiumul a fost completat de Radu Benea cu un Ferrari 488 Challenge EVO și Lucian Răduț, cu Mitsubishi Evo 8.

„A fost extrem de greu, la câte probleme am avut cu mașina, nici nu îmi dau seama cum am reușit acest rezultat. Am tras tare, am avut încredere în mine, în mașină mai puțin, dar se pare că am avut un rezultat bun și sunt foarte mulțumit. Felicit pe absolut toată lumea, îi felicit pe băieți, au mers super tare, îi felicit pe toți concurenții și pe organizatori, a fost o cursă foarte tare. Vă mulțumim și revenim cu mare drag”, a declarat Dominic Marcu.

„Se pare că Mediașul e un traseu care îmi place și e evident acest lucru. Anul trecut a fost un loc 3, se pare că anul acesta am mai urcat o treaptă, cine știe ce va fi anul viitor. Prima manșă de concurs a fost un drum dificil pentru toți (…) manșa a doua am avut aderență, a fost o manșă de totul sau nimic și se pare că a ieșit bine”, a declarat Radu Benea.

„În primul rând, vreau să felicit organizatorii pentru eforturile foarte mari pe care le-au făcut pentru a se organiza această competiție în condiții optime, pe colegii mei de podium care m-au pus la treabă pe suprafața mea preferată.(…) Să fii pe podium este minunat, de aceea am venit la cursă”, a declarat și Lucian Răduț.

La „Cupa Mediașului” au participat și trei sportivi de la Club Sportiv Municipal Mediaș: Ovidiu Dulăcioiu (locul 3 la Grupa 3). Andreea Roșca (locul 3 la Grupa 6B) și Florin Roșca (locul 4 la Grupa 4).

„Doresc să adresez felicitările mele tuturor concurenților care au participat la ediția din acest an a competiției Cupa Mediașului la Viteză în Coastă. Această competiție a devenit deja o tradiție a orașului nostru, reunind pasionați ai sportului cu motor din întreaga țară și oferind publicului un spectacol de excepție. Apreciez curajul, determinarea și spiritul de fair-play al fiecărui pilot care a ales să ia parte la acest raliu. Am sprijinit și voi continua să sprijin astfel de evenimente, care contribuie la consolidarea imaginii Mediașului ca un oraș activ, dinamic și deschis performanței”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.