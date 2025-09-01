festivalul cartofului lansat la palatul brukenthal din sibiu / vezi galerie foto

Curtea Palatului Brukenthal din Sibiu a găzduit, sâmbătă, 30 august, Festivalul Cartofului – un eveniment care a adus în prim-plan gastronomia, patrimoniul european și moștenirea baronului Samuel von Brukenthal. Manifestarea, organizată de Muzeul Național Brukenthal în parteneriat cu rețeaua europeană Historic Cafés Route, a fost inclusă în programul Rutele Culturale ale Consiliului Europei.

Publicul a fost invitat într-o incursiune istorică despre cartof, o plantă originară din Lumea Nouă, devenită astăzi un pilon al bucătăriei transilvănene. În cadrul ceremoniei, președintele Historic Cafés Route, Arnold Klingeis, a subliniat importanța simbolică a acestui ingredient:

„Cartoful a hrănit generații întregi și a consolidat legătura oamenilor cu pământul lor. Vă invit să-l privim ca pe ceea ce este cu adevărat: o rădăcină a Transilvaniei.”

Totodată, Klingeis a transmis un mesaj de felicitare administrației locale, după ce Sibiul a fost desemnat oraș-model european pentru promovarea turismului cultural și durabil:

„Această recunoaștere este cu atât mai semnificativă în contextul Directivei Consiliului Europei – Cultural Routes FOR Cultural Tourism. Sibiul reflectă exemplar această viziune europeană, devenind un spațiu viu al dialogului intercultural și al punerii în valoare a moștenirii culturale.”

Muzeul Brukenthal, tot mai prezent în rețelele culturale europene

Directorul interimar al Muzeului Național Brukenthal, Raluca Teodorescu, a amintit în discursul său că instituția a fost recent inclusă în Ruta Farmaciilor Istorice ale Consiliului Europei și și-a exprimat dorința de a adera și la prestigioasa Via Habsburg. În același timp, a adresat o invitație oficială lui Rui Gomes, Secretarul General al Rețelei Rutelor Culturale de la Luxemburg, de a vizita muzeul sibian.



“În acest spirit, adresăm o călduroasă invitație domnului Rui Gomes, Secretarul General al Rețelei Rutelor Culturale ale Consiliului Europei, să viziteze Muzeul Național Brukenthal și să ne fie alături în aceste demersuri care onorează moștenirea europeană comună… Adresăm mulțumiri cordiale Historic Cafés Route și tuturor partenerilor care ni s-au alăturat în acest demers, consolidând punți culturale și europene ce dau sens moștenirii noastre comune”, a declarat Teodorescu.

Gastronomie și artă, sub semnul cartofului

Atmosfera festivalului a fost completată de o degustare culinară pregătită de Marius Rafa (Pardon Café, membru Historic Cafés Route), care a creat rețete speciale pe bază de cartof. „Am vrut ca fiecare preparat să spună o poveste: a pământului, a oamenilor, a tradiției”, a spus acesta.

Dimensiunea artistică a fost adusă de pictorul Mircea Codrea, care a prezentat o reinterpretare a celebrei lucrări „Mâncătorii de cartofi” de Vincent van Gogh, oferind un omagiu vizual forței simbolice a acestui aliment în cultura europeană.

O premieră pentru Sibiu

Festivalul Cartofului marchează primul eveniment desfășurat în cadrul rutelor culturale europene sub egida Consiliului Europei la Muzeul Național Brukenthal. Prin această inițiativă, Historic Cafés Route și Muzeul Brukenthal reconectează trecutul cu prezentul, propunând publicului o experiență în care istoria se întâlnește cu gustul și cultura vie.