„hai să (ne) cunoaștem!” – eveniment pentru copii și tineri la mediaș / video, foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, în parteneriat cu Cercetașii României – Turre Pitz Mediaș și Centrul de zi pentru copii din cadrul Direcției pentru Asistență Socială Mediaș, va desfășura activitatea „Hai să (ne) cunoaștem!”, ce va avea loc joi, 4 septembrie 2025, începând cu ora 11, la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport, situat pe strada Sticlei nr. 9.

Manifestarea își propune să aducă împreună copii și tineri, membri ai comunității, într-un cadru relaxat și prietenos, pentru a descoperi mai multe despre activitățile educative și de voluntariat desfășurate în Mediaș.Astfel, vor avea loc prezentări despre activitatea cercetașilor, jocuri de echipă și activități recreative pentru copii, precum și activități educative dedicate protecției mediului și conștientizării ecologice.

Prin acest eveniment, organizatorii își doresc să promoveze spiritul de implicare civică, colaborarea între instituții și participarea activă a tinerilor și a copiilor în viața comunității locale.