intervenție de urgență a pompierilor în centrul sibiului

Pompierii intervin din nou în centrul Sibiului pentru a îndepărta mai multe bucăți de tencuială aflate în pericol să cadă de pe o clădire.

„Pompierii intervin cu o autoscară pe strada Tribunei din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor bucăți de tencuială de pe o clădire aflate în pericol de cădere”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Aceștia au intervenit și duminică pe o stradă centrală, unde exista pericolul să se desprindă materiale decorative de pe o clădire. (DETALII AICI)