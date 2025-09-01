intervenție de urgență a pompierilor în centrul sibiului

Pompierii intervin din nou în centrul Sibiului pentru a îndepărta mai multe bucăți de tencuială aflate în pericol să cadă de pe o clădire.
„Pompierii intervin cu o autoscară pe strada Tribunei din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor bucăți de tencuială de pe o clădire aflate în pericol de cădere”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Aceștia au intervenit și duminică pe o stradă centrală, unde exista pericolul să se desprindă materiale decorative de pe o clădire. (DETALII AICI)
