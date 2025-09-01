mândrie pentru sibiu: tudor giurcă, aur la olimpiada internațională de engleză și bronz pe echipe / foto

Olimpiada Internațională de Limba Engleză, un eveniment aflat la a treia ediție, organizat de Ministerului Educației și Cercetării în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, s-a desfășurat la Deva în perioada 24 -31 august 2025 și a reunit aproximativ 200 participanți din 12 țări, respectiv Republica Turcia, Republica Slovacia, Republica Elenă, Republica Letonia, Republica Turkmenistan, Republica Moldova, Republica Populară China, Bosnia și Herțegovina, Marele Ducat al Luxemburgului, Georgia, Republica Bulgaria și România, precum și cadre didactice de renume din învățământul universitar și preuniversitar și autorități.

Juriul a fost constituit din profesori străni și români iar Sibiul a fost reprezentat în comisia centrală de prof. dr. Laura Pitariu, inspector școlar pentru limbi moderne și prof. metodist Victoria Șerban de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu.

România a avut rezultate deosebite, obținând mai multe premii. Sibiul a avut un reprezentat, respectiv pe câștigătorul clasei a VIII-a la Olimpiada Națională de Limba Engleză, TUDOR GIURCA, elev al COLEGIULUI NAȚIONAL GHEORGHE LAZĂR SIBIU. Acesta a obținut PREMIUL I și la OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ, la secțiunea INDIVIDUAL iar la secțiunea PROIECTE PE ECHIPE, Tudor a obținut MEDIALA DE BRONZ pe categoria lui de vârstă, alături de alți colegi români din țară. Tudor este un băiat deosebit, cu inteligență sclipitoare, talent remarcabil și o ambiție care inspiră. Se remarcă prin perseverență, pasiunea pentru învățătură și modestia care îi înnobilează succesul, fiind un exemplu demn de urmat pentru toți colegii săi și un motiv de mândrie pentru comunitatea sibiană.

„Succesul lui Tudor confirmă faptul că talentul, dublat de muncă și perseverență, deschide mereu drumuri spre excelență. Rezultatele sale ne arată cât de importantă este pasiunea pentru învățătură și reprezintă o sursă de inspirație pentru toți elevii noștri. Tudor este un exemplu de dăruire și valoare, care aduce cinste școlii sibiene și întregii comunități.” a transmis Marius Novac, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

Engleza – limbă a științei, a diplomației și a comunicării internaționale – reprezintă astăzi mai mult decât un simplu instrument lingvistic: ea devine o poartă spre cunoaștere, o legătură între civilizații și o manifestare a aspirației noastre comune de a împărtăși și de a învăța unii de la alții. Adevărata valoare a acestei olimpiade se regăsește în diversitatea adusă de cele 12 țări participante, șansa de a explora noi moduri de gândire, de a lega prietenii și de a susține, prin dialog și respect reciproc, principiile unei educații deschise și moderne. Competiția a avut trei probe: proba scrisă, proba orală și prezentarea proiectelor.

Olimpicii au beneficiat și de un vast program cultural, care a cuprins vizite de documentare la Castelul Corvinilor Hunedoara, Muzeul Aurului din Brad, Panteonul Moților de la Țebea, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, Muzeul Culturii și Civilizației Dacice și Romane Deva, Concert în aer liber – Summer Night, oferit de Filarmonica din Arad.