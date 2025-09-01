momente de groază pentru o tânără din rășinari: a fost salvată de polițiști la 4 dimineața

În perioada 29 – 31 august, polițiștii sibieni au intervenit la 19 sesizări privind fapte de violență domestică. În urma evaluărilor de risc, în 4 dintre cazuri s-a constatat existența unui pericol iminent pentru victime, fiind emise tot atâtea ordine de protecție provizorii.

Un caz grav a avut loc în dimineața zilei de 31 august, în jurul orei 04:00. O tânără de 22 de ani, din Săliște, a apelat la 112 și a reclamat faptul că, în timp ce se afla pe stradă, în localitatea Rășinari, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către fostul său partener, un tânăr de 25 de ani, domiciliat în Rășinari.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Șelimbăr s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au aplicat formularul de evaluare a riscului. Rezultatul a arătat existența unui pericol iminent pentru viața și integritatea victimei. În consecință, oamenii legii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile.

Polițiștii sibieni reamintesc că victimizarea prin violență domestică trebuie raportată imediat la 112, iar persoanele aflate în situații de risc pot solicita sprijin și consiliere de specialitate prin intermediul autorităților.