pietonii loviți pe trecere la sibiu de un șofer băut sunt din nepal

O femeie și un bărbat au ajuns la spital după ce, luni dimineața, au fost loviți de o mașină pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. Tinerii se aflau pe trecerea de pietoni, iar șoferul era băut.

Accidentul s-a produs pe Șoseaua Alba Iulia, pe trecerea de pietoni din apropiere de sensul giratoriu din zona Metro. Un șofer neatent, care avea o alcoolemie de 0,08 mg/l alcool pur în aer expirat, i-a acroșat. Tinerii, o femeie die 28 de ani și un bărbat de 22 de ani, ambii din Nepal, au fost transportați la spital. Femeia a suferit multiple traumatisme, iar bărbatul a suferit un traumatism la mână.

Sursele Ora de Sibiu spun că șoferul era atent la călătorii care coborau din autobuzul aflat în stația din apropiere și i-a observat târziu pe pietoni. El nu conducea cu viteză. (DETALII DESPRE ACCIDENT, AICI)

Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.