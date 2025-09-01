radarele ies la vânătoare în sibiu: șoferii vitezomani, în vizorul poliției

În săptămâna 01 – 07 septembrie 2025, conform Calendarului de acțiuni pentru reducerea riscului rutier în anul 2025, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu se desfășoară acțiunea ROADPOL – VITEZĂ, destinată verificării respectării regimului legal de viteză și prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, polițiștii rutieri acționează pe raza județului Sibiu, cu prioritate pentru depistarea și sancționarea conducătorilor care nu respectă regimul legal de viteză, folosind toate echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor.

În România, viteza maximă admisă în localități este de 50 sau 70 km/h, cu acordul administratorului drumului public, respectiv 90/100 km/h în afara localităților, 120 km/h pe drumurile expres și 130 km/h pe autostrăzi.

Viteza neadaptată sau excesivă rămâne una dintre principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave cu victime, atât la nivel național, cât și în județul Sibiu. Din acest motiv, polițiștii rutieri intensifică acțiunile de control, cu scopul reducerii riscurilor și salvării de vieți.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză aplicabil pe tronsonul de drum pe care circulă, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să circule cu prudență și să respecte semnalele polițiștilor rutieri.

Reamintim faptul că sistemul E-SIGUR este operațional și la nivelul județului Sibiu. Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier, înregistrările fiind ulterior analizate. Abaterile sunt sancționate potrivit legii, după identificarea conducătorului auto. Procesul-verbal este comunicat la domiciliul acestuia, fără a fi necesară oprirea în trafic.

Acest sistem presupune monitorizarea traficului rutier prin colectarea de date cu ajutorul dispozitivele radar, tip pistol, din dotarea structurilor de Poliție Rutieră. Radarele de tip TruCAM II sunt amplasate în afara părții carosabile, montate pe trepied, la loc vizibil.

Prin aceste activități, transmitem tuturor participanților la trafic un apel ferm la prudență și responsabilitate: respectați limitele legale de viteză și adaptați permanent modul de conducere la condițiile de drum și de vreme.

Viteza legală salvează vieți.