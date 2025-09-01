restricții pe cel mai important drum alternativă de ocolire pentru valea oltului: măsurile sunt temporare

STRABAG SRL, în calitate de antreprenor al lucrărilor de reabilitare și modernizare a DJ 703 H, informează participanții la trafic că, începând cu 19 august 2025, pe sectorul de drum DJ 703 H (limita județ Argeș – Perișani – Țițești – Boișoara – Căineni/DN7), județul Vâlcea, între km 29+922 – 61+135, au fost instituite restricții de tonaj și viteză.

Pentru siguranța circulației, recomandăm conducătorilor auto:

să respecte restricțiile impuse,

să evite zona afectată de lucrări,

și să utilizeze rutele alternative:

• Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeș

• Sibiu – Brașov – Câmpulung – Curtea de Argeș

Aceste măsuri sunt temporare și necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. La final, drumul va oferi condiții mai bune de circulație și un plus de siguranță pentru toți participanții la trafic.