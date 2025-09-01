starea răniților din accidentul de duminică de lângă șeica mare. unul din ei, internat la ati

Trei persoane au ajuns la spital, duminică după-amiaza, în urma accidentului produs pe DN14 între Șeica Mare și Agârbiciu. Una dintre victime a fost operată, fiind internată pe secția ATI a Spitalului Județean Sibiu.

Accidentul de duminică de lângă Șeica Mare s-a soldat cu trei răniți. Șoferul microbuzului, în vârstă de 53 de ani, și doi pasageri, în vârstă de 24 și 47 de ani, au fost transportați de urgență la spital.

Tânărul a suferit multiple traumatisme, astfel că duminică a fost operat de urgență, acum aflându-se pe secția ATI. Celelalte două persoane au o stare bună.

„Trei pacienți au fost aduși la Serviciul UPU în cursul zilei de ieri, victime ale aceluiași accident rutier. Este vorba despre un bărbat de 53 de ani și o femeie de 48 de ani care au plecat acasă cu recomandări după ce au fost evaluați de medicii urgentiști, precum și un bărbat de 24 de ani care a necesitat internare. Tânărul se află la ATI 1, în contul Secției Chirurgie 1, a fost supus unei intervenții chirurgicale și este ținut sub atenta supraveghere a medicilor specialiști”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Polițiștii sibieni efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. (DETALII AICI)