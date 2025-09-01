start pentru rabla: cum poți primi până la 18.500 lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță lansarea, în luna septembrie, a sesiunii pentru persoane fizice din cadrul Programului Rabla, destinat reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic. Bugetul total al programului este de 200 de milioane de lei.

Înainte de lansarea sesiunii pentru beneficiari, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați. La finalul lunii septembrie, persoanele fizice vor putea accesa voucherele pentru achiziția de autovehicule noi, conform următoarelor cuantumuri:

18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru autovehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice;

12.000 lei pentru autovehicule hibride;

10.000 lei pentru autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete.

„AFM sprijină atât persoanele care doresc vehicule mai puțin poluante, cât și industria auto, iar noua valoare a voucherului pentru mașinile electrice permite accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Elaborarea noului Ghid a fost realizată în consultare cu reprezentanții industriei auto, pentru a răspunde obiectivelor de mediu și nevoilor pieței.