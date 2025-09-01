teatrul „gong” își mută scena la cluj: pentru o zi!

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 5 septembrie, de la ora 20:00, în Piața Unirii din Cluj – Napoca, spectacolul „Jungla” de Ada Milea, după texte de Florin Bican. Evenimentul are loc în deschiderea Festivalului „WonderPuck”.

„Jungla” – spectacolul nominalizat în acest an la Gala Premiilor UNITER la categoria „cel mai bun spectacol pentru copii” deschide cea de-a IX-a ediție a Festivalului „WonderPuck”. Între 5 și 7 septembrie 2025, clujenii și turiștii vor putea urmări spectacole gratuite susținute de artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România.

Jungla după „TROPICE TÂMPE” de FLORIN BICAN;

versiune muzicală: ADA MILEA; Scenografia: MĂRIUCA IGNAT;

În distribuție: GABRIEL MUNCUȘ, ELIZA PĂUNA, MIHAI RĂDULEA, PAUL BONDANE, ADELA BARA, ALEX GABERA.

Imaginați-vă o lume în care expedițiile nu mai au sens, fiindcă totul a fost deja descoperit, munții, mările și junglele au fost cucerite și puse pe hartă, adică: nu mai există nici un loc neexplorat. Acesta este coșmarul în care se trezește eroul nostru, Exploratorul, până când primește o invitație în Kenya și ajunge în jungla africană. Acolo întâlnește personaje bizare: un agent de noapte care vede animale inexistente, un cioban care a călătorit cu un meteorit și a ajuns în junglă împreună cu poiana și cu oile sale, un savant bavarez care face experimente și încearcă să extragă maimuța din om etc. Exploratorul se lovește de absurdul fiecărei situații și interacționează cu personajele, ghidat de echipa tv care l-a invitat în Africa, apoi pe cont propriu (când televiziunea își găsește subiecte mai interesante). „Jungla” este versiunea muzicală a cărții „Tropice tâmpe” de Florin Bican, versiune realizată de Ada Milea, după ce a „explorat” (cu câțiva ani în urmă) textul împreună cu câțiva actori ai teatrului din Târgu Jiu. „Explorarea” de acum conține o nouă direcție, o nouă distribuție, o nouă scenografie, episoade noi și un agent de noapte vechi. Spectacolul este recomandat celor cu vârsta peste 7 ani și are o durată de aproximativ 1h20min.

„WonderPuck” este un proiect realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociația Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club. Teatrul „Gong” este o instituție publică de spectacole ce își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.