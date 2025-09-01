tragedie uriașă în afganistan: peste 600 de morți și 1.500 de răniți / video

Un cutremur cu magnitudinea de 6 a lovit Afganistanul în noaptea de duminică spre luni, provocând un bilanț tragic de cel puțin 622 de decese și peste 1.500 de răniți, potrivit autorităților talibane. Seismul a afectat în special zonele izolate, unde echipele de intervenție continuă căutările pentru supraviețuitori printre ruine.

În capitala Kabul, autoritățile sanitare au raportat peste 400 de răniți și zeci de decese, în timp ce în provincia Kunar trei sate au fost complet distruse, iar alte localități au suferit pagube majore. În această zonă, până la 250 de persoane au murit și alte 500 au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Anul trecut, o serie de cutremure în vestul țării a provocat moartea a peste 1.000 de persoane. În prezent, oficialii talibani afirmă că niciun guvern străin nu a oferit sprijin pentru operațiunile de salvare și ajutorare.

Serviciile de urgență continuă eforturile de a ajunge în zonele afectate și de a oferi asistență supraviețuitorilor, pe măsură ce situația se agravează din cauza izolării localităților și pagubelor extinse.