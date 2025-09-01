ultima nebunie a verii la sibiu: the last summer party la lacul lui binder!

Pe 5 septembrie, Sibiul se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri de final de sezon de vară! Lacul lui Binder devine scena distracției, acolo unde organizatorii Unreal, în colaborare cu Wavez și Lacul lui Binder, pun la cale un eveniment exploziv: The Last Summer Party.

DJ MVRCO ridică Sibiul în picioare!

Atmosfera va fi întreținută de DJ MVRCO, unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, care va aduce un vibe electrizant pe malul lacului. Afro house, world hits și mixuri care îți vor rămâne în minte mult timp după ce vara s-a încheiat – totul într-un cadru de poveste.

Distracție dublă: lac + terasă

Organizatorii promit un eveniment „UNREAL”, care îmbină relaxarea pe apă cu energia unei petreceri de neuitat. Accesul este împărțit pe două etape:

16:00 – 20:00: intrarea de pe Strada Țiglari. Participanții se pot bucura și de lac – muzică, prieteni și o baie răcoritoare înainte de apus.

20:00 – 23:00: distracția se mută pe terasa Wavez, unde apusul va deveni fundalul perfect pentru dans și voie bună.

Un final de vară care se lasă cu amintiri

Dacă ți-ai petrecut vara pe plajă, la festivaluri sau la party-uri cu prietenii, acum ai ocazia să o închei așa cum trebuie: cu un apus spectaculos, muzică bună și energie pozitivă, pe malul Lacului lui Binder.

Organizatorii promit surprize, vibe-uri fresh și o atmosferă care va transforma 5 septembrie în cea mai memorabilă zi a începutului de toamnă.

Save the date: 5 septembrie. It’s gonna be UNREAL!

🎶 The Last Summer Party @ Lacul lui Binder

📍 Sibiu

🕓 16:00 – 23:00

🔥 DJ MVRCO, afro house & world hits

Biletele se achiziționează de la intrare. Prețul acestora începe de la 35 de lei. Detalii, AICI!