un arbitru internațional și-a văzut visul cu ochii: a deschis primul club de snooker din sibiu

Sibiul a găzduit în premieră Cupa României de Tineret la snooker, competiție care s-a desfășurat în perioada 30-31 august la Elite Snooker Club, situat pe Strada Ștefan cel Mare nr. 195.

Evenimentul de la Elite Snooker Club a marcat deschiderea oficială a primului club de snooker din Sibiu, acesta fiind deja afiliat la Federația Română de specialitate.

Cu cinci mese de joc, noul Elite Snooker Club a găzduit Cupa României de Tineret, competiție câștigată de Iustin Scripei, 3-0 în finală cu Sorin Anton. Printre cei 18 concurenți au fost și copii de la Centrul Național de Snooker, dar și trei sportivi din Moldova.

Sibienii Cezar Popa și Andrei Sandu au fost și ei la startul concursului, dar nu au reușit să acceadă în faza superioară a competiției.

Gazda evenimentului a fost sibianul Alin Mihai Pădure, arbitru internațional de snooker. ”Pentru mine, totul a început dintr-o simplă pasiune. O pasiune care, în timp, s-a transformat într-un mod de viață. Am avut șansa să ajung arbitru internațional de snooker, o experiență care m-a purtat în jurul lumii și care mi-a oferit ocazia să trăiesc acest sport la cel mai înalt nivel.

Mă bucur să aduc o parte din această lume aici, în Sibiu. Snooker Elite Sibiu nu este doar un club, este un spațiu dedicat excelenței, respectului pentru sport și dezvoltării unei comunități pasionate de snooker. Ne dorim ca acest loc să fie o rampă de lansare pentru cei care visează să performeze, dar și un refugiu pentru cei care vor să se bucure de frumusețea jocului. Deschiderea acestui club este, pentru mine, un vis împlinit. E rezultatul a multă muncă, determinare și, mai ales, a dorinței de a da ceva înapoi comunității din care fac parte” a spus Alin Mihain Pădure.

Președintele Elite Snooker Club i-a amintit și pe cei care l-au sprijinit în acest demers inedit pentru Sibiu. ”Acest vis nu putea deveni realitate fără cei care m-au susținut și m-au ajutat să fac posibil acest lucru. Vă mulțumesc din suflet: Gina Muntean și Liviu Muntean pentru locația aceasta minunată, Dragoș Cozmaciuc, director tehnic și antrenor federal din partea Federație Române de Snooker dar și sponsorilor. Fie ca a fost vorba de un sfat, un sprijin concret sau pur și simplu incurajare, fiecare gest a contat enorm, iar acest proiect nu ar fi prins viață fără voi. Vă sunt recunoscător și vă aștept cu drag să ne bucurăm împreună de acest nou început” a mai declarat Alin Mihai Pădure.