urs făcut zob pe dn1 la porumbacu de jos. șoferul: ”mi-a distrus mașina” / foto

Un bărbat din județul Vâlcea a lovit mortal un urs, după ce animalul i-a sărit în față pe DN1, în zona Porumbacu de Jos. Incidentul a stârnit nemulțumirea șoferului, care cere lămuriri privind responsabilitatea pentru pagubele produse la autoturism.

Adrian, șoferul implicat în accident, povestește că totul s-a întâmplat brusc și inevitabil:

„Sâmbătă, în jurul orei 13:00, conduceam liniștit spre Scoreiu, când brusc mi-a sărit un urs în fața mașinii. Impactul a fost inevitabil și mașina a fost serios avariată. Nu mi se pare normal ca, în astfel de situații, să nu știm cine răspunde pentru pagube. Vreau să aflu cui aparținea ursul, dacă era monitorizat și de ce a fost nevoie să treacă o zi întreagă până când animalul a fost preluat. Nu este în regulă ca șoferii să rămână singuri cu toate consecințele.”

Reacția poliției

Contactată de Ora de Sibiu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad, a confirmat incidentul:

„La data de 30 august, în jurul orei 01:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Porumbacu de Jos au fost sesizați de către un bărbat în vârstă de 37 de ani, din județul Vâlcea, despre faptul că în timp ce conducea un autoturism pe DN1, în zona localității Porumbacu de Jos, i-a sărit în față un urs, pe care l-a lovit, animalul fiind decedat.

Polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, astfel că bărbatul a primit autorizație de reparație pentru daunele produse autovehiculului, iar ursul a fost preluat de către Fondul de Vânătoare Nou Roman.”