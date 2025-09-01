vești bune pentru companii: ce se întâmplă cu impozitul de 1 la sută

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că amendamentul privind păstrarea impozitului de 1% pentru multinaționale a fost acceptat, subliniind că această prevedere nu trebuia eliminată din Codul fiscal.

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaționale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, spune Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD, întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită și pentru companiile care nu au rezidență în România, a adăugat: „Este o discuție și o explicație pe care a făcut-o ministrul Finanțelor, legată de pragul de 50 de milioane și cee ace se întâmplă sub 50 de milioane și anume acele criterii care țin sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului și sub cifra de afaceri de 50 de milioane”

El a negat că premierul Bolojan ar fi amenințat că se va retrage din funcție dacă PSD blochează reforma administrației locale.

„Unde ați văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea ședință de coaliție, rămânând vicepremierul Marian Neacșu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore și s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”, încheie Grindeanu.