vești bune pentru părinți: cardurile de 500 lei nu expiră la început de școală

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, a anunțat prelungirea până la 31 octombrie 2025 a perioadei în care elevii din medii defavorizate pot folosi sumele aferente tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, pentru anul școlar 2024–2025.

Decizia a fost luată în contextul în care aproximativ 29,1 milioane de lei de pe cardurile educaționale nu fuseseră utilizați. Scopul măsurii este de a oferi timp suplimentar beneficiarilor pentru a accesa sprijinul financiar și pentru a achiziționa produse și servicii necesare elevilor, cum ar fi rechizite, articole de papetărie sau îmbrăcăminte.

„Știm cât de importante sunt primele zile de școală pentru fiecare copil și cât de mari pot fi cheltuielile pentru părinți. Prin sumele virate și prin extinderea perioadei de utilizare a banilor, ne asigurăm că sprijinul din fonduri europene este disponibil când este cea mai mare nevoie. Educația copiilor noștri trebuie să fie o prioritate, iar fondurile europene ne ajută să sprijinim educația copiilor din toate mediile”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În anul școlar 2024–2025, MIPE a alimentat 666.373 de carduri educaționale, dintre care 18.228 în luna august 2025, conform validărilor Ministerului Educației și Cercetării. Valoarea totală virată pentru aceste carduri a fost de 333.186.500 lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua finanțarea acestui sprijin de 500 de lei anual, într-o singură tranșă, pentru elevii din medii defavorizate și pentru următorii ani școlari: 2025–2026 și 2026–2027. Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, continuând măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014–2020.