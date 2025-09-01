vremea se schimbă radical: de la ploi la temperaturi de 37 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru 16 județe, valabilă marți, între orele 12:00 și 21:00. Temperaturile vor atinge valori maxime de 33–35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge local la pragul critic de 80 de unități.

Regiunile vizate includ Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală. Județele afectate sunt: Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați.

Meteorologii avertizează că și miercuri, 3 septembrie, sudul și estul țării vor resimți temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, potrivit ANM. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să acorde atenție persoanelor vulnerabile, precum copiii și vârstnicii.