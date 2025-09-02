a bătut-o și a amenințat-o: soț din sibiu, monitorizat cu brățară electronică

Femeie terorizată de propriul soț, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu.

La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:00, polițiștii sibieni au fost sesizați de o femeie în vârstă de 34 de ani, care a reclamat că a fost agresată și amenințată de soțul său, un bărbat de 42 de ani, tot din Sibiu.

În urma evaluării riscului și discuțiilor cu victima, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au constatat că viața, integritatea fizică și libertatea femeii erau puse în pericol iminent. Astfel, pe numele bărbatului a fost emis ordin de protecție provizoriu.

De asemenea, agresorului i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere, pentru a monitoriza respectarea restricțiilor impuse.

Cazul este atent urmărit de polițiști, care monitorizează permanent situația pentru a preveni orice incident ulterior.