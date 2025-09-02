Polițiștii din Avrig au prins pe 1 septembrie un bărbat de 32 de ani, domiciliat în localitate, care era căutat de autoritățile judiciare din Germania prin mandat european de arestare. Bărbatul este cercetat pentru furt calificat.
După reținere, acesta a fost prezentat procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Suspectul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.
Acțiunea polițiștilor sibieni demonstrează colaborarea eficientă cu autoritățile internaționale pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite pentru infracțiuni grave.
Ultima oră
- A fugit din Germania, dar a fost prins la Sibiu! Poliția l-a săltat 8 secunde ago
- A bătut-o și a amenințat-o: soț din Sibiu, monitorizat cu brățară electronică 5 minute ago
- Restricții de trafic pe DN1 și DN7: se circulă greu în mai multe localități de pe Valea Oltului si județ 15 minute ago
- Alexandra Tischer, noul director de la „Goga”: cum vrea să dărâme barierele dintre profesori, elevi și părinți 23 de minute ago
- Primarul Mediașului despre disponibilizări: „Nu am făcut angajări doar ca să încărcăm organigrama” 42 de minute ago