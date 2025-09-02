a fugit din germania, dar a fost prins la sibiu! poliția l-a săltat

Polițiștii din Avrig au prins pe 1 septembrie un bărbat de 32 de ani, domiciliat în localitate, care era căutat de autoritățile judiciare din Germania prin mandat european de arestare. Bărbatul este cercetat pentru furt calificat.

După reținere, acesta a fost prezentat procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Suspectul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.

Acțiunea polițiștilor sibieni demonstrează colaborarea eficientă cu autoritățile internaționale pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite pentru infracțiuni grave.