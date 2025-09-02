accident grav pe autostradă la boița: 3 oameni au murit / update foto

Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiaza pe autostrada A1 în zona localității Boița. Mai multe persoane sunt încarcerate. Traficul este blocat total pe sensul spre Deva.

UPDATE 2

Trei bărbați au murit în accidentul de pe autostradă. „ În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară. Din nefericire trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora. Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, informează ISU Sibiu. (DETALII AICI)

UPDATE 1

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, trei persoane care efectuau lucrări la partea carosabilă, ce se aflau pe banda nr.1, au fost acroșate de un autotren.

Potrivit primelor informații, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mai multe echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri s-au deplasat pe autostrada A1, în zona ieșirii spre Boița, acolo unde s-a produs un accident grav. Traficul rutier este blocat total pe sensul de mers Sibiu – Deva.

„La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, una de stingere și o ambulanțe SAJ. Din primele informații există persoane încarcerate”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în dinamică. Revenim cu detalii!