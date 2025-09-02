alexandra tischer, noul director de la „goga”: cum vrea să dărâme barierele dintre profesori, elevi și părinți

La începutul anului școlar 2025–2026, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu are un nou director — sau mai bine spus, unul cunoscut: profesoara Alexandra-Maria Tischer. Cu peste 30 de ani la catedra de limba română și un mandat anterior în conducerea școlii, revine într-un moment în care nu doar rezultatele sunt importante, ci și felul în care funcționează relațiile din interiorul comunității școlare — între profesori, elevi și părinți.

Noul director al Colegiului „Octavian Goga”, prof. Alexandra-Maria Tischer, vorbește despre prioritățile începutului de mandat, despre viziunea de leadership, dar și despre ce lipsește, azi, unui colegiu de top din Sibiu.

Întrebată care sunt urgențele pe care le-a identificat în școală, răspunsul ei a fost clar: nevoia de reconstrucție a încrederii și a culturii organizaționale. „Printre primele aspecte urgente se află reconstrucția culturii organizaționale și nevoia de a consolida un climat de încredere și respect reciproc. Într-o instituție de tradiție, provocările nu dispar, ci se transformă în șanse de a clădi mai solid”, a spus prof. Alexandra-Maria Tischer.

Pentru asta, mizează pe colaborare reală și pe renunțarea la proceduri greoaie în favoarea unui climat mai eficient și transparent. „Soluțiile le văd în coagularea energiilor și responsabilizarea reală a echipelor, în digitalizarea și simplificarea procedurilor administrative și în consolidarea dialogului deschis. Consider că o școală nu se ridică doar prin ziduri și proiecte, ci prin oamenii care o trăiesc zi de zi”, explică noul director al Colegiului „Octavian Goga”.

Un început fără promisiuni, dar pași clari

În primele luni, accentul va fi pus pe organizare internă, transparență și revenirea la o comunicare coerentă între echipe. „Primul modul îl dedicăm organizării și transparenței. Împreună cu colegii directori adjuncți, vom definitiva comisiile, vom actualiza procedurile interne, vom consolida proiectele de modernizare deja începute și vom relua parteneriatele educaționale de nivel național și internațional care aduc valoare reală elevilor”, a spus prof. Alexandra-Maria Tischer.

Transformările vizate sunt unele concrete, care pun accentul pe comunicare. „Vom insista asupra instrumentelor digitale de monitorizare și comunicare, pentru a transforma buna organizare într-o normalitate. Un început de mandat nu se măsoară în promisiuni, ci în pași concreți, vizibili și corecți”, a mai spus aceasta.

„Directorul trebuie să fie liantul între trecut și viitor”

Pentru Alexandra Tischer, conducerea unui colegiu nu se reduce la atribuții administrative, ci la o persoană care inspiră atât elevii, cât și restul profesorilor. „Directorul nu este un simplu administrator al resurselor, ci un lider educațional care inspiră și creează punți între oameni. El trebuie să fie liantul între trecut și viitor, între excelența consacrată și provocările unei lumi în schimbare”, a spus Tischer.

Noul director al colegiului este de părere că rolul conducerii e să creeze un climat de încredere, nu de control. „Experiența mea anterioară de director îmi arată că succesul vine atunci când reușești să transformi echipa într-o comunitate de încredere și responsabilitate. Un director bun nu doar conduce o instituție, ci îi dă suflet, viziune și direcție”, spune directoarea.

Performanță cu echilibru, nu cu presiune

Într-o instituție obișnuită cu medalii și rezultate, Alexandra Tischer propune o schimbare de perspectivă. „Performanța nu se obține prin presiune, ci prin pasiune, încredere și susținere. Vom diversifica proiectele internaționale, vom încuraja inovația pedagogică, vom sprijini elevii în funcție de nevoile lor și vom crea contexte reale pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale și critice”, a declarat aceasta.

Accentul rămâne pe echilibrul între excelență academică și dezvoltarea personală. „Performanța școlară înseamnă să formezi nu doar olimpici, ci și oameni echilibrați, cu visuri și caractere puternice”, a mai adăugat Tischer.

Ce lipsește colegiului în acest moment? Dialogul

Deși recunoaște resursele valoroase de care dispune colegiul – de la tradiție și profesori buni, la proiecte solide – Tischer atrage atenția că performanța instituțională are nevoie și de mai mult dialog.

„Colegiul dispune de tradiție, resurse și profesori excepționali. Ceea ce cred că trebuie consolidat este cultura colaborării: mai mult dialog între profesori, elevi, părinți și comunitate. O școală mare devine și mai puternică atunci când toți cei care o formează trag în aceeași direcție”, explică noul director al Colegiului „Octavian Goga”.

Viziune pe termen lung: o școală europeană, dar umană

Pe termen scurt, obiectivele țin de o bună funcționare administrativă și de refacerea echilibrului intern. Pe termen lung, însă, viziunea e una mai amplă. „Pe termen scurt, prioritatea este buna organizare a anului școlar și sprijinirea echipei. Pe termen lung, aspir să consolidăm colegiul ca reper național și european, să obținem titlul de Școală Europeană și să construim un model educațional în care performanța se împletește cu incluziunea”, spune aceasta.

Modelul de școală pe care îl propune este unul în care fiecare actor al comunității se simte valorizat. „Visez un colegiu în care fiecare elev să simtă că a crescut nu doar ca intelect, ci și ca om, în care părinții să simtă siguranța copiilor lor nu doar fizic, ci și educațional, iar profesorii să aibă un climat profesional în care să se simtă respectați și valorizați”, povestește Tischer.

Un mesaj pentru elevii la început de drum

Cuvintele de început adresate elevilor și părinților sunt simple și sincere. „Elevilor le spun să privească școala nu doar ca pe un loc al exigențelor, ci ca pe o șansă unică de a se descoperi și a-și construi viitorul. Părinților le transmit că îi consider parteneri reali, că vocea lor contează și că împreună putem crea un spațiu educațional echilibrat”, a concluzionat prof. Alexandra-Maria Tischer.