anunț important de la ministerul educației: profesorii și elevii pot răsufla ușurați

Ministerul Educației și Cercetării dă, marți, asigurări că sunt bani pentru plata salariilor și burselor până la sfârșitul anului.
„Ca urmare a unor declarații recurente în spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor”, a transmis ministerul.
Reprezentanții instituției precizează că, așa cum ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educație-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate și dezvoltare.
