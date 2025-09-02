ați văzut-o pe laura? sunați la 112!

O tânără din Chripăr, județul Sibiu, a fost dată dispărută. Dacă o vedeți, sunați de urgență la 112!

Poliţiştii sibieni caută o tânără în vârstă de 23 de ani, care nu a revenit la domiciliu. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

„La data de 30 august a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, la data de 28 august a.c., în jurul orei 18:00, partenera sa, HANGANU LAURA GEORGIANA, în vârstă de 23 de ani, a plecat de la domiciliul comun, din Chirpăr, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 160 cm, păr scurt, șaten deschis, ochi negri. La momentul plecării_tânăra ar fi purtat o pereche de pantaloni galbeni, un tricou negru și încălțăminte albă. Semne particulare: nu se cunosc.

Dacă puteți oferi informaţii despre această persoană, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.