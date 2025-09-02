aumovio, noul brand al mobilității viitorului, lansat oficial la sibiu/ foto,video

Marți, 2 septembrie, am participat la un moment cu adevărat istoric pentru industria auto din România: lansarea oficială a brandului AUMOVIO. Noul brand marchează desprinderea de Continental și începutul unei noi ere în industria auto. Evenimentul a reunit reprezentanți globali, autorități locale și angajați din toată țara.

Cu peste 13.000 de angajați în România, distribuiți între Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara, AUMOVIO devine unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței, pregătit pentru listarea pe bursa din Frankfurt pe 18 septembrie 2025.

„Un nou început, aceeași pasiune”

Primul moment important al zilei a fost dezvăluirea noului logo, urmat de un tur simbolic către Modulul 7, cea mai mare extindere realizată până acum în Sibiu.

Am stat de vorbă cu Sonok Rivetto, Head of Location, AUMOVIO Sibiu, care mi-a spus cu emoție:

„Astăzi suntem aici să începem un nou capitol. După 21 de ani sub numele Continental, trecem la AUMOVIO. E o schimbare de nume, dar și o mare oportunitate. Echipele noastre sunt pregătite, Modulul 7 este dovada extinderii și a încrederii noastre în Sibiu. Sunt foarte mândru de parcursul ultimilor 20 de ani și extrem de optimist pentru viitor.”

România, al doilea cel mai mare hub al companiei

Importanța României a fost subliniată de Dr. Liviu Bălan, Head of Country AUMOVIO România, care a declarat:

„Locațiile noastre din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara sunt pregătite pentru viitor: digitalizate, inovative și cu capabilități extinse. Suntem motivați să devenim lideri de piață împreună cu AUMOVIO.”

El a prezentat și direcțiile strategice: produse inovatoare și cu poziție de top mondial, transformarea într-o organizație performantă și atingerea obiectivelor financiare prin crearea de valoare sustenabilă.

„O viziune care se naște la Sibiu”

Prezența oficialităților a adăugat greutate evenimentului. Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a spus:

„Astăzi celebrăm mai mult decât lansarea unui nou brand. Celebrăm puterea de a transforma continuitatea într-un nou început. AUMOVIO nu este doar un nume, este o viziune care se naște aici, la Sibiu, și care ne arată tuturor că viitorul mobilității se scrie chiar aici, în comunitatea noastră.”

La rândul său, Astrid Fodor, primarul Sibiului, a vorbit despre rolul important pe care compania îl joacă în dezvoltarea locală și despre parteneriatul de lungă durată dintre administrație și mediul privat.

„Oamenii sunt cei mai importanți”

Dincolo de tehnologii, am remarcat accentul pus pe echipe. Georgiana Goția, Head of Employer Branding AUMOVIO România, ne-a mărturisit:

„Astăzi am marcat lansarea noii noastre companii AUMOVIO. Începem un nou capitol cu încredere, curaj și culori vibrante. Dar cel mai important este că pornim în această călătorie alături de oamenii noștri. Ei sunt cheia viitorului nostru.”

Și Lăcrămioara Dărăban, Head of Country HR AUMOVIO România, a subliniat importanța resursei umane:

„Pentru 25 de ani, oamenii noștri au depășit limitele tehnologiei și au creat valoare. Ei sunt forța din spatele noii noastre companii, iar noi le oferim încrederea și sprijinul necesar pentru a modela performanța și a contribui la dezvoltarea comunității.”

AUMOVIO – patru direcții de business, un viitor comun

Evenimentul a adus în prim-plan și prezentarea celor patru arii de business:

Autonomous Mobility (AM) – soluții pentru condus autonom și automatizat.

Architecture and Network Solutions (ANS) – tehnologii pentru vehiculul definit prin software.

Safety and Motion (SAM) – sisteme de frânare și siguranță inovatoare.

User Experience (UX) – soluții moderne pentru afișaje și head-up displays.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment de networking și discuții informale, în care atmosfera de entuziasm și încredere în viitor a fost evidentă.

Astăzi, la Sibiu, am asistat la nașterea unei noi identități – AUMOVIO. O companie care își propune să facă mobilitatea mai sigură, mai conectată și mai captivantă, având România în centrul acestei transformări.