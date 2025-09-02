aurul atinge cel mai mare preț din istorie

Aurul a atins un nou maxim istoric de 3.501,59 dolari pe uncie, depășind recordul anterior din aprilie de 3.500,10 dolari, în primele tranzacții asiatice de marți, 2 septembrie, potrivit Le Figaro.

Această creștere nu este o coincidență. Investitorii cumpără metalul galben și evită dolarul, un refugiu sigur concurent, din cauza probabilității ridicate a unei reduceri a ratei dobânzii în SUA în septembrie și a îngrijorărilor legate de independența Rezervei Federale (Fed).

Sistemul judiciar american nu s-a pronunțat încă asupra soartei guvernatoarei băncii centrale americane, Lisa Cook, pe care Donald Trump dorește să o demită, amenințând astfel independența instituției, ale cărei rate dobânzilor dorește să le reducă.

Confruntată cu o economie americană în dificultate, piața se așteaptă oricum la o reducere de 0,25 puncte procentuale la următoarea reuniune a Fed din 16 și 17 septembrie.

Această perspectivă slăbește randamentele dolarului și ale obligațiunilor, care sunt considerate refugii sigure precum aurul, iar investitorii se îndreaptă, prin urmare, mai mult către acest metal prețios. Drept urmare, aurul a crescut la 3.501,59 dolari pe uncie (31,1 grame), depășind recordul anterior de 3.500,10 dolari stabilit în aprilie, care a fost determinat de incertitudinea din jurul politicii comerciale a SUA.