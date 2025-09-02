bolojan anunță: fără taxe și tva mai mari din 2026, cu o condiție clară

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că, în cazul în care cheltuielile publice vor fi ținute sub control și măsurile fiscale asumate prin programul de guvernare vor fi aplicate, nu se va impune o creștere a TVA-ului sau a altor taxe de la începutul anului viitor.

Întrebat despre șansele ca TVA-ul să fie majorat, în contextul în care nu au fost încă făcute reduceri în administrația locală sau centrală, Bolojan a explicat că „reducerea de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta”. Premierul a subliniat că măsurile precum reducerea personalului sau diminuarea investițiilor necesită analize, respectarea procedurilor legale și comunicări care pot genera dispute, astfel încât efectele se văd abia după câteva luni.

„Am fost nevoiți să începem într-o ordine, dacă aș putea spune, amestecată, atât cu componenta de creștere de venituri, creșterea TVA-ului, dar și pe componenta de reducere de cheltuieli, gândiți-vă la sporurile din administrație și așa mai departe”, a explicat șeful Guvernului.

Premierul a subliniat că, ideal, măsurile ar fi trebuit să înceapă cu reducerea cheltuielilor: „Dacă ținem zona de cheltuieli sub control și luăm măsurile pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare, sunt convins că nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor”.