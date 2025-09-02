cazul femeii care a murit la maternitatea sibiu: au apărut noi detalii

Oamenii legii continuă cercetările în cazul femeii în vârstă de 33 de ani, care a decedat, în luna august, la Maternitatea din Sibiu, după ce a suferit complicații severe în urma unui avort.

O femeie în vârstă de 33 de ani a decedat la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu după ce a suferit complicații severe post-avort. Aceasta fusese internată cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort în curs. Evoluția obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfășurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere și tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicații septice severe. În ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicațiile au condus rapid la insuficiență multiplă de organe și la decesul pacientei.

În urma celor întâmplate, DSP a constituit o echipă de control care a început să facă verificări cu privire la împrejurările în care a survenit moartea tinerei. De asemenea, IPJ s-a sesizat din oficiu și a început cercetări cu privire la acest caz.

Surse judiciare au declarat pentru Ora de Sibiu că dosarul este acum instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, fiind vorba despre o sesizare din oficiu pentru culpă medicală.